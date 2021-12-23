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Son dakika | Trabzonspor'a kötü haber!

SPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika | Trabzonspor’a kötü haber!

Trabzonspor, Edgar Ié'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık, Vitor Hugo'nun ise sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu. Edgar'ın sezonu kapattığı açıklandığı ve Vitor Hugo'nun ise en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Trabzonspor'da kritik Başakşehir maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Altay maçında 85. dakikada sakatlanan Portekizli deneyimli savunmacı Edgar Ie'nin çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

EDGAR IE SEZONU KAPATTI
Çapraz bağları kopan Edgar Ie'nin en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve bu sebepten dolayı oyuncunun sezonu kapadığı ifade edildi. Edgar Ie ameliyat olacak. Edgar Ie, son oynanan Altay maçının 85. dakikasında sakatlanmış ve yerini Hüseyin Türkmen'e bırakmıştı.

VİTOR HUGO DA KADRODA YOK
"Vitor Hugo da kasık bölgesinde de kas yaralanması tespit edildi. Yani hem Vitor Hugo ve hem de Edgar Ie, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İşte o açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcularımız Edgar IE ve Vitor Hugo'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, "Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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