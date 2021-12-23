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CANLI | Öznur Kablo Malatyaspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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CANLI | Öznur Kablo Malatyaspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle

Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü ile Kayserispor Süper Lig 18. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Hüseyin Göçek tarafından yönetilen Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Kayserispor maçı, Yeni Malatya Stadyumu'nde oynanıyor. Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Kayserispor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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