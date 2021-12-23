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Son dakika: Tahkim Kurulu Galatasaray ve Trabzonspor'un cezalarını açıkladı

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: Tahkim Kurulu Galatasaray ve Trabzonspor’un cezalarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor tarafından yapılan itirazlarından reddedildiğini ve her iki takıma da verilen cezaların onandığını duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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