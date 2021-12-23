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Canlı I Beşiktaş - Göztepe CANLI SKOR I Kara Kartal yeni seri peşinde

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Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Canlı I Beşiktaş - Göztepe CANLI SKOR I Kara Kartal yeni seri peşinde

Süper Lig'in 18 haftasında Beşiktaş, İzmir temsilcisi Göztepe'yi İstanbul ağırlıyor. Ligde son 7 maçının 6'sında puan kaybı yaşanan Kartal, Göztepe'yi yenerek yeni bir seri başlatmak istiyor. Siyah beyazlılarda Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımı için haberimiz içinden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş - Göztepe maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, VIDA, RIDVAN, PJANIC, GHEZZAL, OĞUZHAN, JOSEF, LARIN, BATSHUAYI

GÖZTEPE: İRFAN, ATINÇ, DINO, ATAKAN, MURAT, OBINNA, SONER, BERKAN, TIJANIC, HALİL, ADIS

GÖZTEPE'DE 4 FUTBOLCU SINIRDA

Kaleci İrfan Can Eğribayat, sağ bek Murat Paluli, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ve Makedon santrfor Adis Jahovic sarı kart sınırında bulunuyor. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte 2 eksik bulunuyor. Geçtiğimiz sezon milli takım kampındayken ayak bileğinden sakatlanarak ameliyat olan Boşnak stoper Mihojevic ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Lourency, maç kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılı ekipte cezası biten kaptan Halil Akbunar'ın ise karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

SON 7 MAÇTA 6 KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı.

Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

KÖTÜ SAVUNMAYA ÇARE BULAMADI

Beşiktaş ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü.

LARIN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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