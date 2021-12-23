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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "Esports Business Zirvesi"ne video mesaj gönderdi

SPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Turkuvaz Medya Grubu’nun düzenlediği Esports Business Zirvesine video mesaj gönderdi

Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisinin çevrim içi düzenlediği "Esports Business Zirvesi"ne video mesaj gönderen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin aktif ve dinamik bir hayat tarzına sahip olmalarını önemsediklerini, bu nedenle e-spor'da oyuncuların sağlıklılarını koruyucu antrenmanların bulunmasının ve ekran başında harcanan sürecin düzenlenmesinin iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

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