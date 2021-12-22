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CANLI | Sivasspor Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle! Kritik randevu

SPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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CANLI | Sivasspor Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle! Kritik randevu

Sivasspor ile Rizespor 21/22 Süper Lig 18. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan tarafından yönetilen Sivasspor-Rizespor maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nde oynanıyor. Sivasspor-Rizespor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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