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Oğuzhan Özyakup eski günlerine dönüyor!

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Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Oğuzhan Özyakup eski günlerine dönüyor!

Beşiktaş’ın deneyimli orta sahası Oğuzhan Özyakup, Göztepe maçıyla ilk 11’e dönüyor. Teknik Sorumlu Önder Karaveli’nin, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarındaki performansıyla eski günlerini hatırlatan Oğuzhan’a, Can Bozdoğan’ın yerine forma vermesi bekleniyor.

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