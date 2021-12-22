Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı formasını terleten kaleci Volkan Demirel'in teknik direktörlük görevini üstlendiği Fatih Karagümrük, ligin 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Fatih Karagümrük FB maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı 22 Aralık Çarşamba saat 20.00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Dördüncü hakem ise Sarper Barış Saka olacak.