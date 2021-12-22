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Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Fatih Karagümrük FB maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Fatih Karagümrük FB maçı hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, haftaya 28 puanla 5. sırada girdi. Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı. Fatih Karagümrük ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ikinci maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Fatih Karagümrük FB maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı formasını terleten kaleci Volkan Demirel'in teknik direktörlük görevini üstlendiği Fatih Karagümrük, ligin 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Fatih Karagümrük FB maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı 22 Aralık Çarşamba saat 20.00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Dördüncü hakem ise Sarper Barış Saka olacak.

FENERBAHÇE, SÜPER LİG'DE FATİH KARAGÜMRÜK'E KONUK OLACAK

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi.

İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkması bekleniyor.

Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada oynamayacak.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, bugün 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

VOLKAN DEMİREL, ESKİ TAKIMINA KARŞI

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, bugün eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Volkan Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

İstanbul temsilcisinde deneyimli oyuncu Caner Erkin de bugün forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

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