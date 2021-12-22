Nihat Özdemir’den Fenerbahçe’ye Kenan Koçak cevabı

Milliyet Jüri toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ilk olarak ödül töreni hakkında konuştu. Özdemir, "Dile kolay 68 yıllık bir organizasyon. İnşallah 100. yılını da görür bu yarışma. Bütün Türkiye'ye mal olan, herkesin gelip serbestçe oy kullandığı bir yarışma. Halkın, milletin istediği sporcular, yılın sporcuları olarak birçok dalda ödüllerini alıyor. Benim 6. jüri üyeliğim. Teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Biz de kimlerin aday olacağı konusunda düşündük ve şahsi olarak yılın antrenörü, yılın takımı ve yılın sporcusu konusunda fikirlerimi söyledim. Netice olarak kararı Türk halkı verecek ve mart, nisan ayı gibi kazananlar belli olacak. Sonrasında ödüllerini alarak taçlandıracaklar bunu. Geleneksel olarak bu yarışmanın devamını diliyorum" diye konuştu.