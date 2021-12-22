Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye Kenan Koçak cevabı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile adı anılan Kenan Koçak hakkında konuştu. Kenan Koçak’la ilgili önemli projeleri olduğunu ve yolların ayrılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Özdemir, “Kendisi sadece Stefan Kuntz’un yardımcısı değil. Birçok noktada kendisiyle önemli planlarımız var” dedi.
Milliyet Jüri toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ilk olarak ödül töreni hakkında konuştu. Özdemir, "Dile kolay 68 yıllık bir organizasyon. İnşallah 100. yılını da görür bu yarışma. Bütün Türkiye'ye mal olan, herkesin gelip serbestçe oy kullandığı bir yarışma. Halkın, milletin istediği sporcular, yılın sporcuları olarak birçok dalda ödüllerini alıyor. Benim 6. jüri üyeliğim. Teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Biz de kimlerin aday olacağı konusunda düşündük ve şahsi olarak yılın antrenörü, yılın takımı ve yılın sporcusu konusunda fikirlerimi söyledim. Netice olarak kararı Türk halkı verecek ve mart, nisan ayı gibi kazananlar belli olacak. Sonrasında ödüllerini alarak taçlandıracaklar bunu. Geleneksel olarak bu yarışmanın devamını diliyorum" diye konuştu.
"AMACIMIZ ÖNCE B LİGİ ARDINDAN A LİGİ'NE ÇIKMAK"
UEFA Uluslar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın durumunu değerlendiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşmüştük. Kolay bir grubumuz var tabii ki ama uzak noktalara gideceğiz. Litvanya, Faroe Adaları gibi uzak yerlerden en iyi neticeleri elde ederek hedefimiz 1. olmak. Bu durum bize 2024 Avrupa Şampiyonası için finallere katılma gibi bir şans da doğurabilir. Buradaki hedefimiz B Ligi'ne çıkıp ardından A Ligi'ne çıkmak. Kuralar çekildi ve mart ayı ağırlıklı olarak maçlarımızı yapacağız. İyi neticelerle geçeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
"KENAN KOÇAK İLE AYRILMA NİYETİMİZ YOK"
Vitor Pereira'nın ardından Fenerbahçe 'nin başına geçeceği iddia edilen Kenan Koçak hakkında da konuşan Nihat Özdemir, "Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz'la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
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