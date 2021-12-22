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Real Madrid'de koronavirüs şoku!

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Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Real Madrid’de koronavirüs şoku!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Isco ve David Alaba, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Son günlerde takımdaki vaka sayıları artış gösteren Real Madrid Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolculara Isco ve Alaba'nın da eklendiğini duyurdu.

Eflatun-beyazlılarda daha önce Luka Modric, Marcelo, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti'nin Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

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