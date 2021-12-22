Liverpool Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Leicester City maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
Liverpool Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte, Liverpool Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Leicester City maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
Liverpool Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Leicester City maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor İşte, Liverpool Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Leicester City maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Liverpool - Leicester City maçı 21 Aralık Salı günü saat 22:45'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
Son 7 resmi maçını kazanan Liverpool kendi evinde Newcastle United'ı yenerek üst üste 8 galibiyetini almak istiyor.
Liverpool geçen hafta Aston Villa karşısında 1-0 galip gelirken, Eddie Howe'un öğrencileri Leicester City'ye 4-0 yenildi.
Ev sahibi takımda Elliott, Adrian, Phillips ile Jones misafir takımda ise Federico Fernandez ve Dummett sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
Ligdeki en kötü deplasman performansına sahip olan Newcastle United sadece 3 puan alabildi.
Liverpool, kendi sahasında oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterirken attığı 45 golle ligde en fazla gol eden takımı oldu.
Newcastle United, deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinde gol görürken ligde 34 golle en fazla gol yiyen 2 takımından biri.
Ev sahibi takım lider Manchester City üzerindeki baskısını korumak için sahadan 3 puanla ayrılması gerekiyor.
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- Liverpool Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Leicester City maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
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