Liverpool Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Leicester City maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor İşte, Liverpool Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Leicester City maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Leicester City maçı 21 Aralık Salı günü saat 22:45'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.