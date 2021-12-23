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Fenerbahçeli Jose Sosa: İçinde bulunduğumuz durum utanç verici

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Fenerbahçeli Jose Sosa: İçinde bulunduğumuz durum utanç verici

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Jose Sosa maç sonunda açıklamalarda bulundu. Sosa 9 kişi kalan rakiplerini mağlup edememelerine ilişkin "İçinde bulunduğumuz bu durum utanç verici." ifadelerini kullandı.

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