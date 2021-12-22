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Canlı I Gaziantep FK - Alanyaspor CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Canlı I Gaziantep FK - Alanyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 18.haftasında heyecan fırtınası sürerken kritik karşılaşmada Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimiz içinden ulaşabilirsiniz.

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