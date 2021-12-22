22 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Karagümrük - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Karagümrük - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2021
ABONE OL
Karagümrük - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe zorlu Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Fenerbahçe, Karagümrük'ü mağlup ederek zirveye yaklaşmak istiyor. Karagümrük - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Fatih Karagümrük'e konuk olacak. İlk maçında Göztepe'yi yenen Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel, ikinci sınavını eski takımına karşı verecek.

MUHTEMEL 11'LER

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, HEDENSTAD, BURAK, ZUKANOVIC, CANER, BERTOLACCI, BIGLIA, ADNAN, SALIBUR, KARAMOH, A. MUSA

FENERBAHÇE: BERKE, NAZIM, KIM, SZALAI, NOVAK, M. HAKAN, İRFAN CAN, OSAYI, MESUT, ROSSI, SERDAR

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin başında ise bu maçta Zeki Göle olacak.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada oynamayacak. Sarı-lacivertlilerde sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen Mergim Berisha da forma giyemeyecek.

4 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA