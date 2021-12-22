Karagümrük - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

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Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin başında ise bu maçta Zeki Göle olacak.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada oynamayacak. Sarı-lacivertlilerde sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen Mergim Berisha da forma giyemeyecek.