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Hatayspor - Konyaspor CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Hatayspor - Konyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 18. haftasında zirve mücadelesi veren Hatayspor ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Konyaspor mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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