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Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir durdurulamıyor! Giresun'u da yendiler - Süper Lig 18. hafta karşılaşması

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Giriş Tarihi: 21.12.2021
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Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir durdurulamıyor! Giresun’u da yendiler - Süper Lig 18. hafta karşılaşması

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Sezona Aykut Kocaman yönetiminde başlayan Başakşehir'de art artda gelen başarısız sonuçlar sonrası yollar ayrılmıştı. Kocaman'ın yerine gelen Emre Belözoğlu yönetiminde 10 maçta 8 galibiyet alan İstanbul temsilcisi henüz yenilgi yüzü görmedi.

SON DAKİKA BAŞAKŞEHİR HABELERİ: Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte iyi bir grafik çizen Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

17. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle öne geçen Medipol Başakşehir'e GZT Giresunspor 28. dakikada Diarra ile karşılık verdi. Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Medipol Başakşehir'de sahneye çıkan Junior Caiçara 69. dakikada attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi. Mücadelede son sözü Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca söyledi.

Bosnalı oyuncu 78. dakikada attığı golle skoru tayin etti: 3-1

GOL: Okaka'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip şutunu attı. Savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı yanılttı ve ağlara gitti: 1-0.

GOL: Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diarra kafa ile topu köşeden ağlara yolladı: 1-1.

GOL: Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Visca, ceza sahası içine derin top gönderdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Çaiçara, sağ ayağıyla tek vuruş yaptı ve yerden giden top kaleci Okan'a da çarpıp ağlarla buluştu: 2-1.

GOL: Sol çaprazda topla buluşan Aleksic, ceza sahasına girdi. Şut açısı olmasına rağmen topu sağ taraftan bindiren Edin Visca'nın önüne bıraktı. Visca'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top yakın köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Medipol Başakşehir puanını 32 yaparken konuk GZT Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

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