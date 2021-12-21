Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir durdurulamıyor! Giresun’u da yendiler - Süper Lig 18. hafta karşılaşması

17. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle öne geçen Medipol Başakşehir'e GZT Giresunspor 28. dakikada Diarra ile karşılık verdi. Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Medipol Başakşehir'de sahneye çıkan Junior Caiçara 69. dakikada attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi. Mücadelede son sözü Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca söyledi.

Bosnalı oyuncu 78. dakikada attığı golle skoru tayin etti: 3-1