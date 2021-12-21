"Mesut Özil kırmızı kart görmeliydi" İngiliz basınından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum
Süper Lig'in 17.haftasında oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken maça Mesut Özil'in Beşiktaşlı Necip Uysal'a yaptığı hareket damga vurdu. İngiliz basını Özil'in hamlesi için çarpıcı ifadeler kullandı.
Süper Lig'in 17. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Fenerbahçe'nin iki kez öne geçtiği mücadelede Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.
Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Mesut Özil ile ilgili de flaş ifadeler kullanıldı.
"KORKUNÇ MÜDAHALE"
"Mesut Özil arka arkaya iki maçta gol atsa da yaptığı korkunç müdahalenin ardından kırmızı kart görmedi. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'e karşı golünü atan Mesut Özil, İstanbul derbisinde de skoru açtı.
Fenerbahçe penaltı kazandı ve kaptan hata yapmadı. 33 yaşındaki Özil, sakince topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Bu, toplamda 7 son 6 maçta ise 4. golü oldu."
"Ancak Beşiktaş, Mesut Özil'in 90 dakika sahada kalmasına öfkelendi. Yapılan açıklamalarda Mesut Özil'in kırmızı kart görmesi gerektiği söylendi.
Mesut 23. dakikada Necip Uysal'ın dizine müdahale etti. Hakem kırmızı kartı vermemekle kalmadı pozisyona faul de vermedi."
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