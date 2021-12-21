"Mesut Özil kırmızı kart görmeliydi" İngiliz basınından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum

"KORKUNÇ MÜDAHALE"

"Mesut Özil arka arkaya iki maçta gol atsa da yaptığı korkunç müdahalenin ardından kırmızı kart görmedi. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'e karşı golünü atan Mesut Özil, İstanbul derbisinde de skoru açtı.

Fenerbahçe penaltı kazandı ve kaptan hata yapmadı. 33 yaşındaki Özil, sakince topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Bu, toplamda 7 son 6 maçta ise 4. golü oldu."

"Ancak Beşiktaş, Mesut Özil'in 90 dakika sahada kalmasına öfkelendi. Yapılan açıklamalarda Mesut Özil'in kırmızı kart görmesi gerektiği söylendi.

Mesut 23. dakikada Necip Uysal'ın dizine müdahale etti. Hakem kırmızı kartı vermemekle kalmadı pozisyona faul de vermedi."