Beşiktaş’tan flaş Önder Karaveli hamlesi

UEFA PRO LİSANS'I VAR

Kariyerinde daha önce Beşiktaş 'ın çeşitli alt kategori takımlarında görev yapan Önder Karaveli, Azerbaycan ekibi Qarabağ'da da A takım direktör yardımcısı olarak yer almıştı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Karaveli, Kayserispor mücadelesinde takım 2-1 gerideyken oyuna Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'u dahil edip Vodafone Park'tan 4-2'lik zaferle ayrılmasını bilmişti. Karaveli, önceki günkü derbide de ezber bozup Josef de Souza'yı savunma önünde 6 numarada oynatmayıp 8 hattına çekti. 6 numarada Miralem Pjanic'i, önünde de Josef de Souza'yı görevlendiren tecrübeli teknik adam, bu hamlesiyle Brezilyalı futbolcuya ileri bölgede daha fazla pozisyona girme şansı yarattı ve 2 gol Sambacı'dan geldi.

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