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Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 MAÇ SONUCU | Antalya'da kazanan yok

SPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 MAÇ SONUCU | Antalya’da kazanan yok

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Her iki takımın da birer gol attığı karşılaşmadan kazanan çıkmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı. Ligin son sırasında yer alan Kasımpaşa'da 2 gün önce Hakan Kutlu'nun görevden ayrılmasının ardından maça takımın başında Sami Uğurlu çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen topla buluşan Travnik topu kale üstünden auta gönderdi.

25'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa yükselen Umut Bozok'un, aynı topa yükselen Veysel Sarı'ya rağmen vurduğu topu kaleci Boffin parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Kafa topunda çarpışan Bozok ile Sarı kısa süreli sakatlık yaşadı.

30'uncu dakikada ceza sahası içerisinde kaleye sırtı dönük şekilde topla buluşan Mukairu, topu cezası dışında bulunan Poli'ye gönderdi. Poli'nin çektiği sert şut kalenin sağından auta çıktı.

38'inci dakikada sağ kanattan Fredy kullandığı kornerde savunmanın müdahalesiyle tekrar topla buluştu. Fredy'nin tekrar ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Naldo, isabetli kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İKİNCİ YARI

53'üncü dakikada Ghacha'nın verdiği pasta topla buluşan Mukairu, savunma oyuncusunu geçtikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun vuruşunu kaleci Ertuğrul sol ayağıyla dokunarak son anda çıkarttı.

63'üncü dakikada seken topla ceza sahası içerisinde buluşan Donk'un sert vuruşunu kaleci Boffin ayaklarıyla çıkartarak topu kornere gönderdi.

77'nci dakikada Ghacha'nın attığı pasla ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu'nun yay üzerinden vurduğu top auta çıktı.

81'inci dakikada ceza sahası içerisinde Naldo'nun uzaklaştırdığı topla buluşan Umut Bozok'un kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

90+2'nci dakikada Ryan Donk'un verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok, topu kaleci Boffin'in yanından ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.

Başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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