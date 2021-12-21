Galatasaray’da futbolcular yönetime kazan kaldırdı!

Başkan Burak Elmas, futbolcularla yaşanan bu sıkıntı nedeniyle pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti, oyuncularla bir toplantı yaptı. Elmas'ın en yakın ödeme için mart ayını işaret etmesi ise sarı-kırmızılılar tarafından hoş karşılanmadı.

Maaşlarını gecikmeli alan yerli futbolcular, döviz kurlarındaki dalgalanmadan dolayı süreçten olumsuz etkilendiklerini ve buna tepki gösterdiklerini ifade edildi.