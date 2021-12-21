Galatasaray'da futbolcular yönetime kazan kaldırdı!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor'un uzağında kalan Galatasaray'da zorlu Adana Demirspor maçı öncesi keyifler kaçtı. Sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, yönetime karşı kazan kaldırdı. Burak Elmas'ın yıldız futbolcularla görüştüğü öğrenildi. İşte Galatasaray'daki büyük isyanın nedeni...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında bu akşam Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda kritik mücadele öncesi oyuncuların moralsiz olduğu görüldü. Başkan Burak Elmas'ın futbolcularla bir araya geldiği ve isyan çıkan konuda oyunculara söz verdiği öğrenildi.
Galatasaray'da futbolcular aylardır maaş alamamalarına isyan etti. Sarı-kırmızılılarda, aylardır yapılmayan ödemeler nedeniyle oyuncuların kazan kaldırdığı ve büyük huzursuzluğun yaşandığı belirtildi.
Takım içerisinde sadece bazı isimlere ödeme yapıldığı söylentileri ise keyifleri daha da kaçırdı. Özellikle yabancı futbolcular, sözleşmeleri gereği maaşlarını kısa sürede tahsil ederken, yerliler onlara göre çok daha sonradan alıyor.
Başkan Burak Elmas, futbolcularla yaşanan bu sıkıntı nedeniyle pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti, oyuncularla bir toplantı yaptı. Elmas'ın en yakın ödeme için mart ayını işaret etmesi ise sarı-kırmızılılar tarafından hoş karşılanmadı.
Maaşlarını gecikmeli alan yerli futbolcular, döviz kurlarındaki dalgalanmadan dolayı süreçten olumsuz etkilendiklerini ve buna tepki gösterdiklerini ifade edildi.
Sarı-kırmızılılarda, Portekiz ekibi Famalicao'dan kiralanan ama kadroya bile giremeyen Assunçao'nun geliri bile Türk oyuncuların çoğunun üzerine çıktı.
Yıllık 450 bin euro alan 21 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kazancı, takımdaki Türklerin üzerinde olması bile futbolcular arasında konuşulmaya başlandı. Zaten saha sonuçlarının iyi gitmediği Galatasaray'da yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının nasıl olacağı merak ediliyor.
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