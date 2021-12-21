Son dakika: Bursaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu





"YÜCEL İLDİZ'LE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Deniz Kolgu, Yücel İldiz'le ilgili yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

"Yücel Hoca her şeyden önce çok değerli bir teknik adam. 4 takımı Süper Lig'e çıkardı. Kendisiyle prensip anlaşmasına da varıldı. Beni kırmayıp maça da geldi. Marketingi çok yüksek teknik adamlar. Anlaştığın gibi kulübe sokamazsınız. Bursaspor'un aradaki teknik adam modeli çok önemli. Bizlerin talebi oluyor. Başta da Yücel İldiz Bizim talebimiz olduğu gibi onların da talebi oluyor. Profesyonel bir dünya. Yücel Hoca ile önemli bir mesai geçiriyorum. Transfer de konuşuluyor. 8 yabancımız var. Yeterlilikleri tartışılıyor. Ama bir gerçek de var Bursaspor, Türkiye'nin 5. büyüğü. Bu gerçeği unutmamak gerekiyor. Biz kamuoyunu tatmin edecek, teknik ve taktik olarak karşılık verecek bir isimle anlaşmak istiyoruz. Bu parayı da ben vermiyorum. Her iki tarafı da buluşturup anlaştırmamız gerekiyor. Bursaspor takımı, Menemenspor maçına teknik adamı ile çıkacak."