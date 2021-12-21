Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI hangi kanalda? Adana Demirspor GS maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç, Yeni Adana Stadı'nda yapılacak. Galatasaray'da Muslera, Diagne, Sacha Boey ve Luyindama, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI hangi kanalda? Adana Demirspor GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Adana Demirspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen Galatasaray, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. Galatasaray, haftaya 11. sırada girdi. Adana Demirspor ise 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI hangi kanalda? Adana Demirspor GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçının ayrıntıları...
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 21 Aralık Salı saat 20.00'de başlayacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY İLE ADANA DEMİRSPOR 35. RANDEVUDA
Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 35. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 34 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 8 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 27 gol bulabildi.
ADANA'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor.
Adana'da yapılan 17 lig maçında ev sahibi ekip 6, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı.
Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 14 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 17 maçın 11'inde gol atamadı.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.
Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.
YAKLAŞIK 27 YIL SONRA İLK RANDEVU
İki takım Süper Lig'de yaklaşık 27 yıl sonra karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor ile son olarak 29 Nisan 1995'te karşılaştı.
Ali Sami Yen Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.
TERİM'İN CEZASI DEVAM EDİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak.
Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak.
Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü karşılaşmada 4 futbolcusundan sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak.
Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.
YEDİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇ
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
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