Adana Demirspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen Galatasaray, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. Galatasaray, haftaya 11. sırada girdi. Adana Demirspor ise 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI hangi kanalda? Adana Demirspor GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçının ayrıntıları...

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 21 Aralık Salı saat 20.00'de başlayacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.