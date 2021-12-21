Son dakika | Volkan Demirel’den Fenerbahçe açıklaması: Doğru zamanda doğru yerdeyim

"F.BAHÇE'YE GİDER MİYDİNİZ"

Fenerbahçe siz anlaştıktan kısa süre sonra hocasız kaldı. Anlaşmasaydınız Fenerbahçe'ye gider miydiniz?

"Ben her zaman, zamanın ve yerin doğru olması gerektiğini söylerim. Şu anda doğru zamanda doğru yerdeyim..."

Şu anki ekibimle 2-3 aydır zaten takımları analiz ediyor, ligi derinlemesine çalışıyorduk. Bu ekip benim teknik direktörlük kariyerim boyunca yanımda olacak, göreceksiniz. Ekip çalışmasına her zaman güveniyorum.

Caner'i eskiden beri tanıyorum. Şu an Caner'in daha olgun olduğu dönem. Geldiğim günden beri konuşuyoruz. O maçta da golü atarak 'Hoş geldin' demesi hoşuma gitti. Başkası atsa da sevinirdim ama onun atması ikimiz için de motive edici oldu.

Egemen Korkmaz benim her zaman yanımda olmasını istediğim biri. Ancak şu an bulunduğu konum itibariyle bunu ondan isteyemem. Abdullah hocadan da isteyemem.

Bu takımın bir hikayesi var. Güzel bir hikaye bırakmışlar. Giriş ve gelişme güzel ancak sonuçlandırılamamış. Ben bunu sonuca ulaştırmak istiyorum.