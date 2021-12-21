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Son dakika | Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: Doğru zamanda doğru yerdeyim

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Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Son dakika | Volkan Demirel’den Fenerbahçe açıklaması: Doğru zamanda doğru yerdeyim

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük koltuğuna oturan Volkan Demirel, kulübüyle sözleşme imzaladı. Demirel, İstanbul temsilcisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük koltuğuna oturan Volkan Demirel, kulübüyle sözleşme imzaladı. Demirel, İstanbul temsilcisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Demirel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Birbirini anlayan güzel bir ekibin içine geldiğim için mutluyum. 2.5 yıllık anlaşma sağladık. Hedeflerimiz çok büyük. Karagümrük'ü elimden geldiği kadar, düşüncelerimle, katkılarımla, aklımdakilerle bir yere getirmek için bir söz verdim. Bunu da en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım.

Hedeflerimiz doğrultusunda başkanımıza söz verdim. Çok iyi bir takım aldım, Farioli'ye de teşekkür ediyorum. İyi bir kadro bırakmış geriye. Giriş ve gelişmesi olan bir takım, ben sonuçlandırmaya geldim.

Fenerbahçe maçı benim için duygulu bir maç olacak. Yarın güzel bir maç olacak. En iyi şekilde çıkacağımızı ve hazır şekilde oynayacağımızı düşünüyorum.

"F.BAHÇE'YE GİDER MİYDİNİZ"
Fenerbahçe siz anlaştıktan kısa süre sonra hocasız kaldı. Anlaşmasaydınız Fenerbahçe'ye gider miydiniz?

"Ben her zaman, zamanın ve yerin doğru olması gerektiğini söylerim. Şu anda doğru zamanda doğru yerdeyim..."

Şu anki ekibimle 2-3 aydır zaten takımları analiz ediyor, ligi derinlemesine çalışıyorduk. Bu ekip benim teknik direktörlük kariyerim boyunca yanımda olacak, göreceksiniz. Ekip çalışmasına her zaman güveniyorum.

Caner'i eskiden beri tanıyorum. Şu an Caner'in daha olgun olduğu dönem. Geldiğim günden beri konuşuyoruz. O maçta da golü atarak 'Hoş geldin' demesi hoşuma gitti. Başkası atsa da sevinirdim ama onun atması ikimiz için de motive edici oldu.

Egemen Korkmaz benim her zaman yanımda olmasını istediğim biri. Ancak şu an bulunduğu konum itibariyle bunu ondan isteyemem. Abdullah hocadan da isteyemem.

Bu takımın bir hikayesi var. Güzel bir hikaye bırakmışlar. Giriş ve gelişme güzel ancak sonuçlandırılamamış. Ben bunu sonuca ulaştırmak istiyorum.

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