Beşiktaş’tan derbi hakemi Fırat Aydınus’a çok sert tepki: Rakibi tutmak için...

Biz oynadığımız futbol açısından mutluyuz ama maalesef sezon başından bu yana yaşanan hakem hatalarına bugün de Fırat hocanın yönetimi eklendi. VAR'da da bizim üzerimizde denenmeye başlanan bir durum var. Genç bir hakem gelmiş VAR'a ve müdahale edilmeyen durumlar oldu. Başkanımız birçok konuda hakemlerle ilgili ağır tepkiler koydu. Bugün cezalı olduğu için gelemedi. Ben de PFDK'ya sevk ediliyorum. Bizi belki susturabilirler ama 20 milyon Beşiktaş taraftarını susturamazlar. Taraftarımız takımımızın arkasındadır. Bu sene belki istediğimiz yerde değiliz belki ama düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. İnşallah istediğimiz noktaya geleceğiz" açıklamasını yaptı.

"BEŞİKTAŞ'A GELMEK İÇİN CAN ATAN ONLARCA HOCA VAR"

Önder Karaveli'nin 2 haftadır çok önemli işler yaptığına dikkat çeken Emre Kocadağ, "Önder hoca çok değerli bir isim. Bizim içimizden yetişen bir teknik adam. 2 haftadır güzel performans sergiliyor. Teknik direktör konusunda değerlendirmemizi yapıyoruz. Netleşen bir şey yok. Arayışlar devam ediyor. Önemli olan Beşiktaş'ın oluşturmak istediği projeye uygun bir teknik adam olması. Bununla ilgili arayışlarımız sürüyor.

Arkadaşlarımızın yönettiği bir süreç vardı. Bu işler imza atılmadan bitmiyor. Bizim şartlarımızla ilgili oluşmayan durumlar oldu ve karşılıklı anlaşılamadı. Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca çok değerli hoca var. Önemli olan Beşiktaş'ın kiminle çalışmak istediği ve gelecek hocanın ne vaat ettiği. En sağlıklı sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi. Maçta 2 gol atan Josef de Souza hakkında da konuşan Emre Kocadağ, "Josef her maçta yüreğini ortaya koyan bir oyuncu. Bugün de biraz önde oynadı ve etkisini 2 golle gösterdi" dedi.