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Eski Galatasaraylı Marcelo Saracchi serbest kalıyor! Leipzig'den flaş karar

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Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
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Eski Galatasaraylı Marcelo Saracchi serbest kalıyor! Leipzig’den flaş karar

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen ve Temmuz ayında sağ ön çapraz bağları kopan 23 yaşındaki Uruguaylı Marcelo Saracchi ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Leipzig tarafından yapılan açıklamada yıldız oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de bir ayrılık yaşandı.

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada bir dönem Galatasaray'da da kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Uruguaylı futbolcunun 31 Aralık 2021'den itibaren serbest kalacağı ifade edildi.



23 yaşındaki futbolcu, Ocak 2020'den Haziran 2021'e kadar 1.5 yıl Galatasaray'da forma giydi. Temmuz ayında sağ ön çapraz bağları kopan 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

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