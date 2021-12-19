Son dakika: Galatasaray’da Mbaye Diagne şoku! Kırık tespit edildi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile kozlarını patlaştı. Karşılaşma 1-1 bereabere biterken maçın 65. dakikasında sarı kırmızılı oyuncu Mbaye Diagne sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray, Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırıp tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Başakşehir ile dün oynanan maçta, içinde bulunduğu bir pozisyonun ardından sol kalça ekleminden sakatlık geçiren oyuncumuz Mbaye Diagne'nin bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmiştir. Şu an için operasyon geçirmesine gerek duyulmayan oyuncumuzun kırık tedavisine başlanmıştır.