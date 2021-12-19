19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında? Hakan Ceylan hangi takımlı, yönettiği maçlar neler?

Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında? Hakan Ceylan hangi takımlı, yönettiği maçlar neler?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
ABONE OL
Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında? Hakan Ceylan hangi takımlı, yönettiği maçlar neler?

Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında? Yılın son derbisi olan Fenerbahçe – Beşiktaş maçında VAR hakemi olarak görev yapacak Hakan Ceylan’ın kim olduğu merak ediliyor. Hakan Ceylan hangi takımlı, yönettiği maçlar nelerdir? Bu sezon henüz Süper Lig’de görev almayan Hakan Ceylan’ın dev derbiye VAR hakemi olarak atanması sürpriz olarak yorumlandı. Peki, Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşındadır, hangi takımlı? İşte genç hakem hakkında merak edilen soruların yanıtları!

Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlı? Hakan Ceylan yönettiği maçlar neler? Genç hakem Hakan Ceylan, yılın son derbisi Fenerbahçe – Beşiktaş maçında VAR hakemi olarak görev yapacak. Maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumlayacak Hakan Ceylan, bu sezon henüz Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapmadı.

HAKAN CEYLAN KİMDİR?

7 Mart 1979 İzmir doğumlu olan Hakan Ceylan, bu sezon henüz Süper Lig'de maç yönetmiş değil. Kariyerinde 225 maçta düdük çalan Ceylan'ın, 4,39 sarı kart, 0,24 kırmızı kart ortalaması bulunuyor.

Ceylan bu sezon 1. Lig'de 11 maçta, 2. Lig'de 1 maçta ve 2 Türkiye Kupası maçında düdük çaldı.

İŞTE MAÇIN VAR HAKEMLERİ

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi maçın VAR hakemi açıklandı.

Deneyimli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu.

Fırat Aydınus'un yöneteceği maçın AVAR hakemleri ise Özgüç Türkalp ve Ceyhun Sesigüzel olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA