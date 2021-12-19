Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında? Hakan Ceylan hangi takımlı, yönettiği maçlar neler?

Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlı? Hakan Ceylan yönettiği maçlar neler? Genç hakem Hakan Ceylan, yılın son derbisi Fenerbahçe – Beşiktaş maçında VAR hakemi olarak görev yapacak. Maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumlayacak Hakan Ceylan, bu sezon henüz Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapmadı.