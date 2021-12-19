Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile Yani Malatyaspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Rizespor oldu.

Karadeniz ekibine üç puanı getiren golü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.

Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Rizespor bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Holmen, Emirhan, Cemali, Boldrin, Fabricio, Djokovic, Umar, Boyd, Pohjanpalo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouiar, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Tetteh