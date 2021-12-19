Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 17. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'in 17. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisib VAR hakemi belli oldu. Deneyimli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu.