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Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
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Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 17. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 17. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisib VAR hakemi belli oldu. Deneyimli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu.

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