Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisib VAR hakemi belli oldu. Deneyimli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu.