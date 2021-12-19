Fatih Terim suskunluğunu bozuyor! Hakem hataları sonrası açıklama yapılacak

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon üst üste 6. maçında galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray'da hakem Zorbay Küçük, gecenin tartışma konusu oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın sabah antrenmanından sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe derbisinden sonra 6 maçlık ceza alan Terim, son yaşananların ardından konuşma kararı aldı.

Terim, Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor ve Başakşehir maçlarında takımının başında olamamıştı. Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarını da cezalı olarak geçirecek.