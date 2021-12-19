Kayserispor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle!

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Müthiş bir çekişmenin yaşandığı ligde Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Toșca, Halil, Doğan, Messaoudi, Furkan, Kenan, João Figueiredo