Kayserispor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle!
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını Kayseri'de paylaşacak. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Müthiş bir çekişmenin yaşandığı ligde Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Toșca, Halil, Doğan, Messaoudi, Furkan, Kenan, João Figueiredo