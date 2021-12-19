Göztepe Karagümrük maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Göztepe, sahasında Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Zorlu maç öncesi İzmir temsilcisi 14 puanla 18. sırada, konuk ekip ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde topladığı 14 puanla 18. sırada yer alan Göztepe, sahasında 22 puanla 12. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Konuk takımda teknik direktör değişikliği yaşandı. İtalyan çalıştırıcı Farioli'nin yerine getirilen Volkan Demirel, takımıyla ilk karşılaşmasına çıkacak.
İLK 11'LER:
Göztepe: İrfan, Arslanagić, Atınç, Atakan, Murat, Soner, Obinna, Berkan, Tijanić, Ndiaye, Jahović
V. F. Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanović, Caner, Biglia, Adnan, Ahmed Musa, Bertolacci, Karamoh, Salibur