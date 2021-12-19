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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Minas'ı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı

Son dakika: Fenerbahçe Minas'ı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı

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Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Son dakika: Fenerbahçe Minas’ı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı

Son dakika haberleri... FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya temsilcisi Minas'ı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Son dakika haberleri... FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya temsilcisi Minas'ı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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