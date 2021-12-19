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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Necip Uysal oyuna devam edemedi

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Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Necip Uysal oyuna devam edemedi

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmanın 18’inci dakikada sakatlanan Necip Uysal, oyuna devam edemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah beyazlı ekipte, 18'inci dakikada Mesut Özil ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Necip Uysal, oyuna devam edemedi.

Kenarda tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam edip kendini deneyen Necip Uysal, mücadelenin 21'inci dakikasında kendini yere bıraktı. 23'üncü dakikada Necip Uysal'ın yerine genç savunmacı Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

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