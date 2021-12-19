Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması: Gelmek için can atan onlarca hoca var

GELMEK İSTEYEN ÇOK İSİM VAR

"Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca çok değerli hoca var. Önemli olan Beşiktaş'ın kiminle çalışmak istediği ve gelecek hocanın ne vaat ettiği. En sağlıklı sonucu alacağımızı düşünüyorum"

JOSEF YORUMU

Maçta 2 gol atan Josef de Souza hakkında da konuşan Emre Kocadağ, "Josef her maçta yüreğini ortaya koyan bir oyuncu. Bugün de biraz önde oynadı ve etkisini 2 golle gösterdi" dedi.