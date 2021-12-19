Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması: Gelmek için can atan onlarca hoca var
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-2 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu. Teknik direktör konusunda arayışlarının devam ettiğini söyleyen Kocadağ "Beşiktaş’a gelmek için can atan onlarca çok değerli hoca var." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-2 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.
2 HAFTADIR GÜZEL PERFORMANS SERGİLİYOR
Önder Karaveli'nin 2 haftadır çok önemli işler yaptığına dikkat çeken Emre Kocadağ, "Önder hoca çok değerli bir isim. Bizim içimizden yetişen bir teknik adam. 2 haftadır güzel performans sergiliyor. Teknik direktör konusunda değerlendirmemizi yapıyoruz. Netleşen bir şey yok. Arayışlar devam ediyor.
İMZA ATILMADAN BİTMİYOR
"Önemli olan Beşiktaş'ın oluşturmak istediği projeye uygun bir teknik adam olması. Bununla ilgili arayışlarımız sürüyor. Arkadaşlarımızın yönettiği bir süreç vardı. Bu işler imza atılmadan bitmiyor. Bizim şartlarımızla ilgili oluşmayan durumlar oldu ve karşılıklı anlaşılamadı."
GELMEK İSTEYEN ÇOK İSİM VAR
"Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca çok değerli hoca var. Önemli olan Beşiktaş'ın kiminle çalışmak istediği ve gelecek hocanın ne vaat ettiği. En sağlıklı sonucu alacağımızı düşünüyorum"
JOSEF YORUMU
Maçta 2 gol atan Josef de Souza hakkında da konuşan Emre Kocadağ, "Josef her maçta yüreğini ortaya koyan bir oyuncu. Bugün de biraz önde oynadı ve etkisini 2 golle gösterdi" dedi.
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