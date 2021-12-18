Canlı I Alanyaspor - Adana Demirspor (CANLI ANLATIM)

MUHTEMEL 11'LER:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Novais, Emre, Davidson, Efecan, Diedhiou

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan, Yunus, Akintola, Vargas, Balotelli

ADANA DEMİRSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Haftaya 27 puanla 6. sırada giren Aytemiz Alanyaspor, iki maçlık mağlubiyet serisini Malatya'da bitirdi. 6 gollü zaferle moral depolayan turuncu-yeşilliler, Adana Demirspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.