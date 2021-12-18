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Canlı I Alanyaspor - Adana Demirspor (CANLI ANLATIM)

SPOR
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Canlı I Alanyaspor - Adana Demirspor CANLI ANLATIM

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 17. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Akdeniz ekibinin 27, Adana temsilcisinin 23 puanı bulunuyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Novais, Emre, Davidson, Efecan, Diedhiou

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan, Yunus, Akintola, Vargas, Balotelli

ADANA DEMİRSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Haftaya 27 puanla 6. sırada giren Aytemiz Alanyaspor, iki maçlık mağlubiyet serisini Malatya'da bitirdi. 6 gollü zaferle moral depolayan turuncu-yeşilliler, Adana Demirspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

ALANYA'NIN 27 PUANI BULUNUYOR

Ligde 23 puan ve averajla 8'inci sırada bulunan Adana Demirspor, 27 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak. Adana Demirspor'da kart cezalısı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

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