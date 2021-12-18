CANLI | Trabzonspor Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Avcı’dan flaş karar

39 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor , Süper Lig 'in 17. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak. 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalya deplasmanında nokta koyan ve namağlup unvanı sona eren Fırtına, evinde 3 puana uzanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Altay'ı deplasmanda deviren ve 29 puanla 3. sırada yer alan Hatayspor ise güçlü rakibi karşısında kazanıp seri yakalamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Hatayspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon Falette, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame Diouf

BAKASETAS PATLAMAYA HAZIR!

İlk 9 haftada 7 gol 3 asistlik müthiş bir performans gösteren Bakasetas, sonrasında yaşadığı üst üste iki farklı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında 11'e dönen fakat maç eksiğini fazlasıyla hissedilen Yunan yıldız, hafta boyunca ekstra çalışmalar yaptı ve tamamen Hatayspor karşılaşmasına odaklandı. Nwakaeme'nin yokluğunda skor yükünü çekmek isteyen Bakasetas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en önemli kozlarından biri. 'Çilingir' lakaplı yıldız, bugün Akyazı'da patlama yapmayı hedefliyor.

HATAYSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sezonun flaş takımlarından Hatayspor'da önemli eksiklikler var. Muhammed Kamara kart cezalısı. Sadık Baş, Bülent Cevahir ve Onur Ergün'ün sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri devam eden Adama Traore ve Mehdi Boudjemaa'nın da oynamaları çok zor gözüküyor. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bel ağrısı var. Tecrübeli bek oyuncusunun durumu maç saati netlik kazanacak.

TRABZONSPOR TEK YÜREK

Zirvede en yakın rakibinin 9 puan önünde bulunan Trabzonspor, Hatayspor'u devirip avantajını korumak istiyor. Antalyaspor mağlubiyetiyle 27 maçlık yenilmezlik serisi biten Bordo-Mavililer, her şeye yeniden başlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Abdullah Avcı hafta boyunca takımla motivasyon konuşmaları gerçekleştirdi, yapılan hataları tek tek anlatırken, Hatayspor mücadelesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Başarılı hocanın yanı sıra kaptan Uğurcan Çakır ve takımın tecrübeli ismi Marek Hamsik de devreye girdi. Uğurcan, ağırlıklı olarak yerli isimlerle görüşürken, Slovak yıldız da yabancı oyuncularla konuşmalar yaptı.

'HERKES BİZE İNANIYOR'

Her iki ismin, "Liderin gücünü ve nasıl bir takım olduğumuzu gösterelim. Taraftar, camia bize inanıyor. Ne olursa olsun havalimanında bizleri karşılıyorlar. Antalya maçının bir kaza olduğunu kanıtlamayım. Kazanıp, kaldığımız yerden devam edelim" dediği öğrenildi. Zorlu 90 dakika öncesi Bordo-Mavililer tek yürek olurken, bugün tribünler de tıklım tıklım dolacak.

BRUNO PERES SOLDA DENENDİ

Nwakaeme'nin yokluğunda sol önde Djaniny'nin görev alması beklenirken, Abdülkadir Ömür'ün de yüzde 100 hazır olmaması nedeniyle B planı devreye sokuldu. Eğer bir sürpriz yaşanır ve Abdülkadir 11'de kullanılmazsa, teknik direktör Abdullah Avcı, Bruno Peres'i sol önde görevlendirebilir. Daha önce Roma'da bazı maçlarda sol kanatta görev yapan Peres, son iki antrenmanda zaman zaman bu bölgede denendi.

GÖZLER CORNELİUS'TA

15 lig maçında 6 gol, 1 asistlik performans gösteren Cornelius'a Hatay karşısında büyük iş düşecek. Rakip 3'lü savunmayla oynadığı için Danimarkalı futbolcunun fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliği çok önemli. Abdullah Avcı, Cornelius'tan hücum hattında takım arkadaşlarına servis yapmasını ve rakip stoperleri mücadele gücüyle yıpratmasını istedi. Yıldız forvetin yanı sıra Fırtına'nın bir diğer önemli hücum silahı ise Djaniny olacak.

DURAN TOPLARA ÖZEL OLARAK ÇALIŞTILAR

Süper Lig'de duran toplardan tam 12 gol atan ve bu alanda zirvede bulunan Trabzonspor, kalesinde ise sadece 1 duran top golü gördü. Bordo-Mavililer, hafta boyunca kornerler, serbest vuruşlar ve yan toplara özel olarak çalıştı. Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Egemen Korkmaz bizzat antrenmanları yaptırdı. Öte yandan Hatayspor ise bu sezon duran toplarda sıkıntılı bir görüntü çiziyor, kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.