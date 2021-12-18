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Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

SPOR
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, Antalyaspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
22. dakikada Doğukan Sinik'in pasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Sehic'ten seken topu Skubic, kale çizgisinden kornere çıkardı.
36. dakikada Bytyqi'nin sol taraftan ortasında, Serdar Gürler'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topa iki hamlede sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve devre golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yerden ceza sahası yayına gönderdiği topa Mpoku gelişine vurdu. Kaleci Boffin'den dönen topa müsait pozisyonda olan Cikallseshi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
74. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkteki Mpoku gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.

86. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin atılan pasa hareketlendi vuruşunda top kaleci Boffin'den sekti. Seken topu Ahmed Hassan tamamlamak istedi ama top üstten dışarıya çıktı.
90+2. dakikada sağ kanattan Skubic'in taç atışından ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Seken topta Çekiçi'nin köşeye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Deniz Caner Özaral xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet Çalık xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Serdar xxx (Alper dk. 84 ?), Amir xx, Soner xx (Mpoku dk. 46 xxx), Bytyqi xx (Michalak dk. 71 x), Rahmanovic xx (Çekiçi dk. 80 ?), Cikalleshi x (Ahmed Hassan dk. 71 xx)
Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Barış, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Boffin xx, Veysel xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Bünyamin xx, Poli xx, Milosevic xx (Ghacha dk. 65 x), Güray xx, Amilton xx (Floranus dk. 53 xx), Doğukan Sinik xx (Eren dk. 84 ?), Mukairu xx (Gökdeniz dk. 64 xx)
Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır, Nuri, Wright, Ersin, Erkan
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Gol: Çekiçi (dk. 90+2) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Skubic, Amir, Soner, Serdar, Çekiçi (Konyaspor), Amilton, Ghacha (Antalyaspor)

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