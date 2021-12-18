SON DAKİKA: Kasımpaşa’da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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