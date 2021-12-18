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SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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SON DAKİKA: Kasımpaşa’da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Son dakika haberi... Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı. Kulüpten ayrılık haberine dair Twitter'dan bir de açıklama yapıldı.

SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Sivasspor mağlubiyetinin ardından Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

7 MAÇTA 1 GELİBİYET

Lacivert-beyazlı ekip, Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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