CANLI | Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Kasımpaşa İstanbul ile Sivasspor 21/22 Süper Lig 17. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ali Şansalan tarafından yönetilen Kasımpaşa İstanbul-Sivasspor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanıyor. Kasımpaşa 43. dakikada Samba Camara'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 50. dakika Faycal Fajr frikikten harika bir gol attı. Sivasspor deplasmanda durumunu 1-1 yaptı. 76. dakika Gradel'in ortasında Yatabare Sivasspor'u öne geçiren golü attı. Kasımpaşa İstanbul-Sivasspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Kasımpaşa - Sivasspor maçıyla Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'ı deviren Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligin son sırasında bulunan Kasımpaşa'da tek hedef galibiyet.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13:30'daki karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen yayınlanacak
KASIMPAŞA - SİVASSPOR
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Harun Tekin, Donk, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jorgensen, Tarkan, Ahmet, Eren, Doğucan, Hadergjonaj
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
SAAT: 13:30
YAYIN: beIN SPORTS HD 3
MAÇ BAŞLADI...
17. dakika | Michal Travnik, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
25. dakika | Isaac Cofie önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Isaac Cofie tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
31. dakika | Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Max Gradel
GOOOL - 43. dakika | Travnik ceza sahası içinde sert vurdu. Camara'ya çarpan top ağlara gidiyor. Kasımpaşa Sivasspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
İLK YARI SONUCU: KASIMPAŞA 1-0 SİVASSPOR
İkinci yarı başladı...
GOOOL - 50. dakika | Faycal Fajr frikikten harika bir gol attı. Sivasspor deplasmanda durumunu 1-1 yaptı.
75. dakika | Köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşunda Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Kalece Ali Şaşal Vural topu bir kez daha kornere çeldi.
GOOOL - 76. dakika | Gradel'in ortasında Yatabare Sivasspor'u öne geçiren golü attı. Yatabare bu sezonki 6. golünü kaydetti.