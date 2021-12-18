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CANLI | Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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CANLI | Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Kasımpaşa İstanbul ile Sivasspor 21/22 Süper Lig 17. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ali Şansalan tarafından yönetilen Kasımpaşa İstanbul-Sivasspor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanıyor. Kasımpaşa 43. dakikada Samba Camara'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 50. dakika Faycal Fajr frikikten harika bir gol attı. Sivasspor deplasmanda durumunu 1-1 yaptı. 76. dakika Gradel'in ortasında Yatabare Sivasspor'u öne geçiren golü attı. Kasımpaşa İstanbul-Sivasspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Kasımpaşa - Sivasspor maçıyla Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'ı deviren Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligin son sırasında bulunan Kasımpaşa'da tek hedef galibiyet.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13:30'daki karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen yayınlanacak

KASIMPAŞA - SİVASSPOR

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Harun Tekin, Donk, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jorgensen, Tarkan, Ahmet, Eren, Doğucan, Hadergjonaj

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
SAAT: 13:30
YAYIN: beIN SPORTS HD 3

MAÇ BAŞLADI...
17. dakika | Michal Travnik, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

25. dakika | Isaac Cofie önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Isaac Cofie tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

31. dakika | Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Max Gradel

GOOOL - 43. dakika | Travnik ceza sahası içinde sert vurdu. Camara'ya çarpan top ağlara gidiyor. Kasımpaşa Sivasspor karşısında 1-0 öne geçiyor.

İLK YARI SONUCU: KASIMPAŞA 1-0 SİVASSPOR

İkinci yarı başladı...

GOOOL - 50. dakika | Faycal Fajr frikikten harika bir gol attı. Sivasspor deplasmanda durumunu 1-1 yaptı.

75. dakika | Köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşunda Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Kalece Ali Şaşal Vural topu bir kez daha kornere çeldi.

GOOOL - 76. dakika | Gradel'in ortasında Yatabare Sivasspor'u öne geçiren golü attı. Yatabare bu sezonki 6. golünü kaydetti.

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