CANLI | Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Kasımpaşa - Sivasspor maçıyla Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'ı deviren Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligin son sırasında bulunan Kasımpaşa'da tek hedef galibiyet.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13:30'daki karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen yayınlanacak

KASIMPAŞA - SİVASSPOR

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Harun Tekin, Donk, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jorgensen, Tarkan, Ahmet, Eren, Doğucan, Hadergjonaj

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

HAKEM: Ali Şansalan

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

SAAT: 13:30

YAYIN: beIN SPORTS HD 3

MAÇ BAŞLADI...

17. dakika | Michal Travnik, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

25. dakika | Isaac Cofie önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Isaac Cofie tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

31. dakika | Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Max Gradel

GOOOL - 43. dakika | Travnik ceza sahası içinde sert vurdu. Camara'ya çarpan top ağlara gidiyor. Kasımpaşa Sivasspor karşısında 1-0 öne geçiyor.

İLK YARI SONUCU: KASIMPAŞA 1-0 SİVASSPOR

İkinci yarı başladı...

GOOOL - 50. dakika | Faycal Fajr frikikten harika bir gol attı. Sivasspor deplasmanda durumunu 1-1 yaptı.

75. dakika | Köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşunda Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Kalece Ali Şaşal Vural topu bir kez daha kornere çeldi.

GOOOL - 76. dakika | Gradel'in ortasında Yatabare Sivasspor'u öne geçiren golü attı. Yatabare bu sezonki 6. golünü kaydetti.