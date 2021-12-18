Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde 23 puanla 9. sırada bulunan Galatasaray, 28 puanla 4. sırada yer alan Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlaacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.