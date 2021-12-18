18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2021
ABONE OL
Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11’ler belli oldu mu?

Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde galibiyeti unutan Galatasaray, bu hafta Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamak istiyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte karşılaşmanın detayları...

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde 23 puanla 9. sırada bulunan Galatasaray, 28 puanla 4. sırada yer alan Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlaacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Deniz, Visca, Chadli, Okaka

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 28 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Ligde son 5 maçını kazanamayan Galatasaray ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

GALATASARAY CEPHESİ

Süper Lig'de son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.

GALATASARAY GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

TERİM'İN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamayacak.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi.

Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.

DÖRT FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile tedavisine devam edilen Sacha Boey, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Sol kasık adale grubunda hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine devam edilen Marcao'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 18. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA