Volkan Demirel Fatih Karagümrük’ün yeni hocası oldu!

Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük teknik direktörlük görevi Volkan Demirel'i getirdi. Fenerbahçe'nin efsane ismiyle 2.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.