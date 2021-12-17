Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olacak mı? Sadettin Saran mal varlığı serveti nedir? Sadettin Saran kimdir?
Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olacak mı? İş insanı Sadettin Saran'dan Fenerbahçe başkanlığı hakkında açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler Sadettin Saran'ın severi ve hayat hikayesine çevrildi. Sadettin Saran ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olacak mı? Sadettin Saran mal varlığı serveti nedir? Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...
Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında, nereli? Daha önce yaptığı "Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir!" açıklamasıyla gündeme gelen Sadettin Saran'dan son dakika Fenerbahçe başkanlık açıklaması geldi. İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'ye başkan olup olmayacağını merak eden sporseverler, konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olacak mı? Sadettin Saran mal varlığı serveti nedir? Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte son gelişmeler...
SADETTİN SARAN FENERBAHÇE BAŞKANI OLACAK MI?
Sadettin Saran konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer."
SADETTİN SARAN KİMDİR?
Steven Sadettin Saran 30 Ağustos 1964 yılında ; Denver, Colorado Türk-Amerikalı sporcu, iş adamı ve spor yöneticisi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Holdingi kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.
Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu. 1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir.
1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.
ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.
Fenerbahçe yönetimine girdi, Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde görev alan Saran, futbol takımında işlerin kötü gitmesi, yanlış transferler aralarını açtı.
Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.
Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir.
SADETTİN SARAN SERVETİ NEDİR?
Sadettin Saran'ın serveti hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Saran Medya sahibi Sadettin Saran'a ait kanallar şu şekilde:
S Sport, Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde isimini değiştirerek kurmuş olduğu kanaldır. İngiltere Premier Ligi, Formula 1, NBA, WWE, UFC başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlamaktadır. Turkcell TV+, KabloTV, Digiturk, D-Smart, tivibu ve Vodafone TV platformları üzerinden yayın yapmaktadır. S Sport, ayrıca Barça TV ve Bayern TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekranlara taşımaktadır. Geçmişte yayın hakları Digiturk ve D-smart'ta bulunan Premier League artık bu kanaldan yayınlanmaya başlamıştır. D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanal, Vodafone TV 11. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır. 12 Eylül 2020 itibarıyla tivibuda 73. kanala geçmiştir.
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