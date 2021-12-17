Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında, nereli? Daha önce yaptığı "Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir!" açıklamasıyla gündeme gelen Sadettin Saran'dan son dakika Fenerbahçe başkanlık açıklaması geldi. İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'ye başkan olup olmayacağını merak eden sporseverler, konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olacak mı? Sadettin Saran mal varlığı serveti nedir? Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte son gelişmeler...

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE BAŞKANI OLACAK MI?

Sadettin Saran konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer."

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Steven Sadettin Saran 30 Ağustos 1964 yılında ; Denver, Colorado Türk-Amerikalı sporcu, iş adamı ve spor yöneticisi.