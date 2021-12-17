Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında derbiye Beşiktaş tarafarı alınmayacağı bildirildi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Biletler 16 Aralık'ta öncelikli olarak kulübün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıktı.

İkinci olarak 17 Aralık Cuma günü Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell aboneleri alabilecek.

Genel satışlar ise 18 Aralık Cumartesi günü başlayacak.

Taraftarlar, biletleri üç günde de saat 11.00'de itibaren alabilecek.