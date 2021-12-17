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Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig'in 17. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın bilet fiyatları ve hangi tarihte satışa çıkacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından biletler hakkında açıklama geldi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında derbiye Beşiktaş tarafarı alınmayacağı bildirildi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Biletler 16 Aralık'ta öncelikli olarak kulübün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıktı.

İkinci olarak 17 Aralık Cuma günü Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell aboneleri alabilecek.

Genel satışlar ise 18 Aralık Cumartesi günü başlayacak.

Taraftarlar, biletleri üç günde de saat 11.00'de itibaren alabilecek.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Migros-Spor Toto Tribünü: 110 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 155 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 175 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 200 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 215

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 240 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 275 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 335 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 385 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 470 lira

Maraton Alt E Blok: 570 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 630 lira

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR

Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI KAZANDIĞI MAÇLAR

Beşiktaş'ın rekabette Fenerbahçe'ye karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç
23.03.1941 Şeref Özel 7-1
06.01.1990 Fenerbahçe Lig 5-1
12.03.1944 Şeref Milli Küme 4-0
07.12.1966 İnönü TSYD Kupası 4-0
16.05.1987 Ali Sami Yen Lig 4-0
21.11.1987 Fenerbahçe Lig 4-0

FENERBAHÇE'NİN EN FARKLI KAZANDIĞI MAÇLAR

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler ise şu şekilde:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç
06.12.1958 İnönü Özel 7-0
17.01.1930 Taksim İstanbul Ligi 5-0
01.07.1960 İnönü Cemal Gürsel Kupası 6-2
24.03.1940 Şeref İstanbul Ligi 5-1
28.11.1924 Taksim Özel 4-0
18.05.1947 Fenerbahçe Milli Küme 4-0
31.08.1975 İzmir Atatürk Zafer Kupası 4-0

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki rakip arasında geride kalan 352 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.

İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 97 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

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