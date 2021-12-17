Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig'in 17. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın bilet fiyatları ve hangi tarihte satışa çıkacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından biletler hakkında açıklama geldi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında derbiye Beşiktaş tarafarı alınmayacağı bildirildi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Biletler 16 Aralık'ta öncelikli olarak kulübün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıktı.
İkinci olarak 17 Aralık Cuma günü Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell aboneleri alabilecek.
Genel satışlar ise 18 Aralık Cumartesi günü başlayacak.
Taraftarlar, biletleri üç günde de saat 11.00'de itibaren alabilecek.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Derbinin bilet fiyatları şöyle:
Migros-Spor Toto Tribünü: 110 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 155 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 175 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 200 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 215
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 240 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 275 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 335 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 385 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 470 lira
Maraton Alt E Blok: 570 lira
Fenerium Alt Avis E Blok: 630 lira
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR
Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine ulaştı.
Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.
BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI KAZANDIĞI MAÇLAR
Beşiktaş'ın rekabette Fenerbahçe'ye karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç
|23.03.1941
|Şeref
|Özel
|7-1
|06.01.1990
|Fenerbahçe
|Lig
|5-1
|12.03.1944
|Şeref
|Milli Küme
|4-0
|07.12.1966
|İnönü
|TSYD Kupası
|4-0
|16.05.1987
|Ali Sami Yen
|Lig
|4-0
|21.11.1987
|Fenerbahçe
|Lig
|4-0
FENERBAHÇE'NİN EN FARKLI KAZANDIĞI MAÇLAR
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler ise şu şekilde:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç
|06.12.1958
|İnönü
|Özel
|7-0
|17.01.1930
|Taksim
|İstanbul Ligi
|5-0
|01.07.1960
|İnönü
|Cemal Gürsel Kupası
|6-2
|24.03.1940
|Şeref
|İstanbul Ligi
|5-1
|28.11.1924
|Taksim
|Özel
|4-0
|18.05.1947
|Fenerbahçe
|Milli Küme
|4-0
|31.08.1975
|İzmir Atatürk
|Zafer Kupası
|4-0
EN GOLLÜ MAÇLAR
İki rakip arasında geride kalan 352 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.
İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 97 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 tatil ne zaman, hangi ayda? 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta?
- Canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! Müge Anlı kaç yaşına girdi? Müge Anlı kaç yaşında, nereli?
- İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…
- VGM bursu için geri sayım! 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücret 2022 günlük brüt ne kadar? Asgari ücret alt sınır ne kadar? Asgari ücret günlük kaç TL oldu?
- Kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu kar yağışı başladı mı? 17 Aralık İstanbul hava raporu!
- Günün altın fiyatları 17 Aralık! Kapalıçarşı’da altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın haftayı nasıl kapattı?
- AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan 1, 2, 3 çocuklu...
- AGİ dahil asgari ücret hesaplama: 2022 AGİ ile net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? AGİ ve asgari ücret tablosu
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para?
- Memur maaş zammı ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücrete yapılan zam memur maaşını etkiler mi?