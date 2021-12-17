Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimlerdir?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimlerdir? Fenerbahçe başkanlık seçiminin ne zaman olacağı merak edilen konulardan birisi oldu. İş insanı Sadettin Saran’ın kulübe başkan adaylığını açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe başkanlık seçimine çevrildi. Saran yaptığı açıklamada "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer." şeklinde görüş bildirdi.
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimlerdir? Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç 2021 yılında yapılan seçimlerde 2. kez kulüp başkanı olmuştu. Koç'un 3 yıl daha görev süresi devam ediyor ancak Fenerbahçe yönetiminde gözler başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Sarı lacivertli kulüpte başkanlık seçimi için henüz tarih bilgisi verilmedi.
SADETTİN SARAN KİMDİR?
Steven Sadettin Saran 30 Ağustos 1964 yılında ; Denver, Colorado Türk-Amerikalı sporcu, iş adamı ve spor yöneticisi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Holdingi kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.
Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu. 1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir.
1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.
ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.
Fenerbahçe yönetimine girdi, Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde görev alan Saran, futbol takımında işlerin kötü gitmesi, yanlış transferler aralarını açtı.
Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.
Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir.
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