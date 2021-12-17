Trabzonspor'un listesinde 3 isim var! Transfer harekatı başladı
Süper Lig'deki etkili performansıyla zirveye kurulan Trabzonspor devre arası transfer dönemi için çalışmalarına da hız verdi. Karadeniz Fırtınası Süper Lig'de başarılı performanslarıyla dikkat çeken 3 ismi listesine aldı.
Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig'de başarılı performanslarıyla dikkat çeken 3 ismi listesine aldı. Ara transfer bütçesi uyarsa hamle yapılacak.
Trabzonspor'da sağ kanat ve sol bek mevkii için transfer çalışmaları devam ederken, teknik ekip stoper bölgesinde de rekabeti artırmayı istiyor.
Yönetim, yabancı kontenjanındaki doluluğu da hesaba katarak yerli stoper için arayışa başladı. Gündeme Hatayspor'da oynayan Fatih Kurucuk, Konya'dan Abdülkerim Bardakcı ve Adana Demirspor'dan Samet Akaydın geldi.
Fatih'in sözleşmesi 2023, Abdülkerim'in 2025 ve Samet'in mukavelesi de 2024'te dolması yüksek bonservis bedellerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.
Bu yüzden yönetim beklemeye geçti. Sağ kanat ve sol bek transferleri yapıldıktan sonra bütçeye bağlı olarak bu transfer için hamle yapılacak.
REKORA DOĞRU: 150 BİN FORMA SATILDI
Bu arada Bordo-Mavililer şampiyonluğa yürürken taraftar da TS Club ürünlerine akın etti. 2 sezon önce 196 bin forma satışı ile rekor kırılırken, bu sezon ise şimdiden 150 bin forma satıldı. Yönetim, sezonu tarihi rekorla bitirmeyi istiyor.
BAKASETAS HIRS KÜPÜ
Öte yandan sakatlığı sonrasında eski günlerini aratan Bakasetas, Hatay maçına özel olarak hazırlanıyor. Özel program dahilinde çalışan Yunan oyuncu hırsı ile idmanlarda göz doldururken, hücumda yükü de omuzlama sözü verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AGİ dahil asgari ücret hesaplama: 2022 AGİ ile net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? AGİ ve asgari ücret tablosu
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para?
- Memur maaş zammı ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücrete yapılan zam memur maaşını etkiler mi?
- Yılbaşı kadrosu belli oldu! O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? İşte o ünlü isimler...
- Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Zamlı asgari ücret ne zaman uygulanacak? Hangi ay geçerli?
- Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?
- 2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?
- Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu...
- Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Asgari ücret kararı açıklandı mı? Basın toplantısı sonrasında...
- İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?