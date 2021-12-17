Giresunspor - Altay CANLI ANLATIM
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan Giresunspor - Altay mücadelesi saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
GİRESUNSPOR ALTAY İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Diabate, Serginho, Süleymanov, Balde.
Altay: Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Naderi, Thiam, Poko, Eren, Pinares, Rodriguez, Rayan.