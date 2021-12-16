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CANLI | Liverpool - Newcastle United maçı izle A SPOR - İngiltere Premier Lig karşılaşması

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Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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CANLI | Liverpool - Newcastle United maçı izle A SPOR - İngiltere Premier Lig karşılaşması

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool evinde Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Saat 23'te başlayan maç A Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanıyor. Futbolseverler mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilirler.

İngiltere Premier Lig'de futbol resitali sürüyor.

Liverpool evinde Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Saat 23'te maçalyan karşılaşma A Spor'dan şifresiz yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Konate, Robertson, Thiago, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah, Jota.

Newcastle: Dubravka, Manquillo, Schar, Lascelles, Lewis, Hayden, Shelvey, Fraser, Murphy, Saint-Maximin, Joelinton.

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