Muslera ne zaman geri dönecek? Fernando Muslera UEFA maçlarına yetişecek mi?
Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan kaleci Fernando Muslera'nın sahalara döneceği tarih belli oldu. Uruguaylı file bekçisinin sol diz iç yan bağlarında ileri derece yırtık, ön çağraz bağlarında ise esneme tespit edildiği açıklanmıştı.
Galatasaray Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyuruldu. Christian Luyindama'nın MR tetkiklerinin ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından çarşamba günü gerçekleştirilecek.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."
MUSLERA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'nın 8-12 hafta içerisinde yapılacak yoğun tedavi programının ardından sahalara dönecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 25 Şubat'ta yapılacak; maçları da 10 Mart – 17 Mart tarihleri arasında oynanacak. Fernando Muslera'nın 10 Mart'ta oynanacak ilk maçta da forma giymesi bekleniyor.
11 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
Uruguaylı Fernando Muslera'nın martın ilk haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
İŞTE MUSLERA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Galatasaray - Başakşehir
Adana Demir - Galatasaray
Galatasaray - Antalyaspor
Galatasaray - Giresunspor
Hatayspor - Galatasaray
Galatasaray - Kasımpaşa
Galatasaray - Trabzonspor
Alanyaspor - Galatasaray
Galatasaray - Kayserispor
Göztepe - Galatasaray
Galatasaray - Çaykur Rizespor
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