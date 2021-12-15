Muslera ne zaman geri dönecek? Fernando Muslera UEFA maçlarına yetişecek mi?

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

MUSLERA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'nın 8-12 hafta içerisinde yapılacak yoğun tedavi programının ardından sahalara dönecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 25 Şubat'ta yapılacak; maçları da 10 Mart – 17 Mart tarihleri arasında oynanacak. Fernando Muslera'nın 10 Mart'ta oynanacak ilk maçta da forma giymesi bekleniyor.