Manchester City gol olup yağdı! Leeds United’a yedi gol birden

Ayrıca ev sahibi ekibin 61. dakikada Foden'la attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Bu sonucun ardından Manchester City 41 puana yükseldi. Leeds United'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, 16 puanda kaldı. Ligin 18. haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak. Leeds United ise Arsenal'i ağırlayacak.

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