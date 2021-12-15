Manchester City gol olup yağdı! Leeds United'a yedi gol birden
İngiltere Premier Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Manchester City evinde Leeds United'ı 7-0'lık skorla geçti. City'ye galibiyeti getiren goller 8. dakikada Foden, 13'te Grealish, 32 ve 62'de Kevin de Bruyne, 49'da Mahrez, 74'te John Stones ve 78. dakikada ise Nathan Ake'den geldi.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City ile Leeds United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
M. City'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Foden, 13'te Grealish, 32 ve 62'de Kevin de Bruyne, 49'da Mahrez, 74'te John Stones ve 78. dakikada ise Nathan Ake kaydetti.
Ayrıca ev sahibi ekibin 61. dakikada Foden'la attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Bu sonucun ardından Manchester City 41 puana yükseldi. Leeds United'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, 16 puanda kaldı. Ligin 18. haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak. Leeds United ise Arsenal'i ağırlayacak.
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